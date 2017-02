Daniel Valenzuela volvió a encontrar el amor con la actriz argentina Yamila Reyna

"Festival de la canción villarica 2017" #acompañando #almejor #mi partner #compañerosderuta #amordecocodrilos #puracosabuena #surchileno #chilelindo #festivaldelacancion #villarica @valenzuela1976

A photo posted by www.yamilareyna.com (@yamireyna) on Feb 12, 2017 at 6:28pm PST