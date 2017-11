Daniel Stingo: Qué hacer cuando las tiendas no respetan el cambio de producto

El abogado Daniel Stingo dialogó con ADN respecto a los problemas que suelen tener los consumidores cuando las tiendas no respetan el cambio del producto comprado.

Sobre aquello, aseguró que "siempre la responsabilidad la va a tener la tienda que lo vendió y tiene que hacerse cargo. Muchos le echan la culpa a la empresa de transportes cuando este tiene algún problema para no querer cambiar el producto, pero nosotros tenemos que insistir hasta el último. Hay que tener ojo con eso".

En esa misma línea, el profesional agregó: "El postventa es tan importante como la venta misma. Muchas tiendas te tramitan y tramitan para cambiarte el producto y siempre te van a decir que el culpable no son ellos. Por lo mismo uno no se tiene que quedar con eso y hay que llegar hasta el final para hacer efectivo el cambio. Si no lo quieren así hay que demandar".

"Da lo mismo si el producto es un zapato o una lavadora. En el primero nunca te los quieren cambiar cuando se les hacen hoyos o algo similar, porque te suelen echar la culpa a tí, que no supiste usarlos, pero el caso es que si te dicen que durarán mucho más tiempo y no se cumple, están en todo tu derecho de cambiártelos. Con la lavadora ocurre lo mismo", cerró.