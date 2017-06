Daniel Day-Lewis se retira de la actuación

El actor británico Daniel Day-Lewis, considerado como uno de los principales intérpretes de su generación, anunció su retiro de la actuación a los 60 años.

El tres veces ganador del Oscar por "Mi pie izquierdo", "There Will Be Blood" y "Lincoln" no entregó las razones de su retiro, y su representante afirmó que "es una decisión personal y ni él ni sus representantes comentarán sobre el tema".

Day-Lewis, hijo de la actriz británica Jill Balcon y el poeta irlandés Cecil Day-Lewis, debutó a los 14 años en la película de 1971 "Sunday, Bloody Sunday" y es reconocido por su método de actuación donde para encarnar mejor a sus personajes podía pasar meses en una silla de ruedas, aprender checo, o escuchar rigurosamente Eminem.