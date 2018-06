Daniel Alcaíno: "Esta noche se acabó Yerko Puchento, porque yo también tengo corazón"

Yerko ahora sí que dijo adiós. Cerrando la última temporada de "Vértigo", el personaje de Daniel Alcaíno se habría despedido para siempre, luego de la serie de críticas que pesaron sobre su figura y su forma de hacer humor.

Luego de unos irónicos "Yerko Awards", donde premió a lo más llamativo de la temporada, comenzó una intensa despedida, justo el mismo día donde, hace 17 años, salía por primera vez en Canal 13, en el programa "El lunes sin falta".

"Este año fue particularmente difícil. A través del doble estándar, a través del cinismo, el esconderse en el anonimato de una red social, del show mediático, la mala onda, nos dieron como bombo en fiesta semana a semana", admitió Yerko.

Hablando de los cambios de la TV, haciendo hincapié en el rol de los matinales y las redes sociales, y explicando la desconexión entre las pantallas y la calle, el personaje argumentó su despedida.

"Y esta noche se acabó "Yerko". Se acabó "Yerko Puchento", porque yo también tengo corazón. No quiero seguir gastando balas en chanchos que no dan manteca. No quiero más debates con tarados", dijo con fuerza antes de rematar con un sentido "me despido de todos, de todo un país. Gracias a mi equipo, y, sobre todo, gracias a la gente que me soportó durante 17 años y que me vio hasta la hora de la corneta. Chao chicos, bum bum".