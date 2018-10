"Dan pena niños...Son tristes": El duro round entre Alejandra Valle y fans de CNCO

Alejandra Valle está atravesando un complicado momento luego de criticar en su programa el talento de Joel Pimentel, uno de los integrantes de la boyband latina, CNCO.

Esta pelea se produjo cuando Toarii Valantin, exparticipante de Rojo y actual pololo de Daniela Castillo, cantó "Reggaetón Lento" en el espacio televisivo, donde la periodista afirmó tras la presentación: "Esta canción le sale mucho mejor (a Toarii), yo soy súper crítica. Seamos honestos, estos cabros de CNCO…ya, que me empiecen a escribir las fanáticas, me da lo mismo, pero no canta ninguno. Son puras maquinas las que cantan estas canciones", sostuvo.

El revuelo de sus declaraciones fueron tan mediáticas que el propio Pimentel, de 19 años, publicó una historia mostrando sus habilidades vocales con un mensaje que decía: "No te metas con mis cncowners @siliconvalle".

Producto de esto, cientos de fanáticos emprendieron contra la comunicadora quien posteriormente respondió a los comentarios que ha recibido con una "storie" en Instagram: "Luego de decir que, para ser artista lamentablemente, a veces, no es necesario ser el mejor cantante, como mi ídola Madonna o CNCO (que era lo que cantaba Toarii) su #fandom no paro de atacarme. Son niñes, niñes de 12 años!!! Qué cresta les están enseñando!!! Es realmente triste", señaló.

Además, en otra publicación en la misma red social, Valle expresó: "Dan pena niños…Son tristes… Y si se compran una vida???".