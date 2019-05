Dammert: Los bandos saben que los militares son los que terminan definiendo lo que pasa en Venezuela

En el Ciudadano ADN, conversamos con la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, con respecto a la situación que atraviesa Venezuela.



Para la experta, el momento que atraviesa el país llanero es particular, puesto que "siempre tenemos dos miradas sobre el mismo proceso. Hay dos interpretaciones, una pelea mediática enorme, que te dice por un lado que esto está hipercontrolado por los cubanos y que básicamente el Ministerio de Defensa es pro-Cuba; y por otro que se estaba yendo Maduro, pero que los rusos son los que hacen que no se vayan y hoy salen los rusos a decir que todo bien, pero que no van a entrar a esta pelea".



Dammert reconoció que existe una confusión muy grande en la cobertura, pero que lo concreto "que hemos visto es que los militares tienen el control político en Venezuela y que para donde se muevan se moverá la transición".



Con respecto a los llamados del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, la experta comentó que "no se vieron los cientos de miles de otras movilizaciones", ya que probablemente la gente "estaba preocupada con que podría haber un enfrentamiento armado".



De todas formas, Dammert consideró que "para Guaidó, fue un resultado negativo y para Maduro, actuó estratégicamente, porque no salió ni mandó a la policía a disparar. Lo único que vemos es un auto contra la gente, pero uno esperaría que esto sería peor, y hoy se vio una marcha llena de militares".



"Para los dos bandos, lo que queda claro es que los militares son los que terminan definiendo lo que pasa allá, lo que desde un principio es una muy mala noticia", afirmó.