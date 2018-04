Dakota Johnson debió ir a terapia tras filmar el remake de Suspiria

La actriz Dakota Johnson reveló que la filmación de la película Suspiria, remake del clásico de Dario Argento, la obligó a consultar con un psicólogo.

"No miento, me jodió tanto que tuve que ir a terapia", dijo, en la revista Elle, la protagonista de la cinta versionada por Luca Guadagnino, responsable de Call me by your name, nominada a los últimos premios Oscar.

"Estábamos en un hotel abandonado en la cumbre de una montaña. Había 30 postes de teléfono en el tejado, así que la electricidad se podía sentir en todo el edificio y todo el mundo no hacía más que temblar", agregó Johnson.

Suspiria, que también cuenta con la participación de Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz y Mia Goth, cuenta la historia de una recién llegada a una academia de ballet alemán, que pronto, en medio de asesinatos, se da cuenta que la escuela es la fachada para prácticas siniestras.