Cynthia Nixon de "Sex and the City" se postula a gobernadora de Nueva York

La actriz estadounidense Cynthia Nixon, quien es reconocida por interpretar a "Miranda" en la serie y película "Sex and the City", anunció su candidatura a gobernadora del estado de Nueva York.

La decisión la dio a conocer mediante su cuenta personal de Twitter, a través de un video de dos minutos, donde aparece con su esposa Christine Marinori y sus tres hijos.

La candidata deberá enfrentar en las primarias democráticas del 13 de septiembre al actual gobernador Andrew Cuomo, quien está aspirando a su tercer mandato, y además, es el favorito de la gente.

Si Nixon llegase a salir electa se convertiría en la primera mujer al mando de Nueva York, además de ser la primera gobernadora abiertamente homosexual.

Su grabación hace alusión de que su estado "es el más desigual del país, con una riqueza increíble pero también extrema". Además, afirmó que "la mitad de los niños en las ciudades del norte del estado viven por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo dejamos que esto sucediera?".

Finalmente, expresó que ama Nueva York y que "nunca querría vivir en otro sitio, pero algo tiene que cambiar. Queremos que nuestro gobierno vuelva a trabajar por la asistencia médica, por el fin del encarcelamiento masivo, para reparar nuestro estropeado metro. Estamos enfermos de políticos más preocupados por titulares y por el poder que por nosotros".

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD