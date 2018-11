Currículum de niño chino de 5 años llama la atención por su "rica y variada experiencia"

Un exquisito currículum vitae describe la "rica y variada experiencia" de un niño chino de cinco años se ha hecho viral, no sólo por lo memorable del documento, sino también muestra la preocupante naturaleza competitiva de las escuelas de élite en China.

El escrito se compone de 15 páginas en las que se enumeran los logros del menor de "personalidad independiente", y que además asegura haber leído cerca de 10 mil libros en chino e inglés.

Además, cuenta una "gran variedad de hobbies" a los que Chen practica fuera del jardín, como clases de piano, hip hop, fútbol y juegos de mesa. Sin embargo, una de las cosas más importantes que se cuentan en el CV es que el niño no llora cuando se vacuna y que se recupera de manera inmediata después de sufrir una fuerte caída.

También aseguran que Chen es muy emocional, razón por la cual "escribe tres ensayos en inglés a la semana para expresar sus sentimientos", y agregan que tiene una gran "capacidad de aceptar la derrota".

"Si me regañan, adapto rápidamente mi estado de ánimo y me dedico activamente a los estudios", indica el texto.

En el currículo figura un mapa mundial que muestra los luagres que Chen ha visitado a su corta edad, su horario semanal de actividades y el perfil universitario y laboral de sus padres.

El documento se viralizó al ser compartido por un usuario de la red social Weibo, la versión china de Twitter, según informó South China Morning.

Los comentarios que se recibieron en internet fueron "Parece que no puedo lograr más cosas que este niño en toda mi vida" y "Esto es más elaborado que mi ensayo de admisión a la universidad".

Pese a lo amplio del currículum, la verdad es que es un triste reflejo de la dura competencia que afrontan los menores de edad en sus colegios privados. Según el medio, esta pelea por lograr ser el mejor es objeto de amplios y graves debates, donde incluso existen sitios web especializados en vender plantillas de currículums infantiles.

También se informa que en uno de los cuatro municipios de China las autoridades ya prohibieron a las escuelas primarias que exijan este tipo de documentos a los solicitantes.

CVs for children: Chinese boy, 5, has ‘rich and varied experience and wide variety of hobbies’ https://t.co/LrqI5RfLAW pic.twitter.com/9aovkGF9kn