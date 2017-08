Lucía López

El curriculum ciego es una excelente iniciativa que alrededor del mundo se está desarrollado como una forma de esquivar las diversas discriminaciones o sesgos concientes o inconsciente que se presetan en el proceso de contratación.

¿En qué consiste? Es un curriculum en el que solo aparecen las capacidades profesionales. No incluye fotografías, no menciona tu nombre y no indica edad. De esta manera, se evitan las discriminaciones por género, raza, estereotipo de belleza, entre otros y las contrataciones son realmente meritocráticas. No hay apellidos que supongan alcurnia ni otros discriminados por ser muy locales.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empresas y gobiernos de varios países lo están poniendo en práctica como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido o España, donde se está sometiendo a pruebas.

Y aunque los criterios de selección para cargos más cualificados siguen siendo subjetivos, hay una clara mejora en la cultura de igualdad para mujeres y hombres en el acceso al mercado laboral.

Según la campaña mejorando vidas del BID, las empresas de reclutamiento que lo usan colocan hasta un 36% más de mujeres en puestos de trabajo.