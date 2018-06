Curicó ya tiene su propia plaza "Francisco Saavedra"

Visitando la Plaza que los vecinos de La Población Luis Cruz Martínez decidieron ponerle mi nombre . Es una gran responsabilidad y un honor . Una plaza es un lugar para sociabilizar , para el sano esparcimiento , para reírnos , para querernos y Para divertirnos sanamente , conociéndonos , por eso quiero pedirles que usen este lugar para el desarrollo de distintas actividades socioculturales y que nos conozcámonos , que hagamos barrio.Hoy la gente ha perdido eso de saludarse en la calle, cada uno vive su mundo , Les pido que este lugar sea uno que este exento de violencia y malas prácticas , que sea un lugar para todos, para nuestros niños ,el verdadero futuro de chile , para que se diviertan y aprendan acerca del cuidado medioambiental y patrimonial , que entiendan que la basura no se tira en el suelo , que hay desechos que se pueden reciclar , y que lo más importante es que una plaza es el espejo de sus casas . Una plaza bien cuidada , es un barrio Bien cuidado , para mi es una responsabilidad que esta plaza lleve mi nombre , yo no me considero para nada un ejemplo a seguir , pero lo que me convenció de que esta llevará mi nombre , y que si me importa ,es que sea un bien común , me importa que volvamos a ese Curico sociable , a ese Curico de buenos vecinos , donde Un buenos días era una práctica habitual 🇨🇱❤️

