Cura ruso se tuvo que disculpar por lucir su ropa y zapatos lujosos

Un cura ortodoxo ruso se volvió viral al publicar en su cuenta de Instagram varias fotografías de sus lujosas compras, las que incluyen zapatos y bolsos de las marca Gucci o Louis Vuitton.

El religioso tendrá que comparecer ante un consejo de disciplina en la región de Tver por su comportamiento ya que, según Alexandre Volkov, portavoz del patriarca ruso Kirill, "este tipo de acciones no son aceptables. La Iglesia requiere modestia y moderación de sus representantes", declaró.

Sin embargo, el sacerdote Viacheslav Baskákov, utilizó sus redes sociales para aclarar que las fotos sí son de él, "pero no todas las cosas me pertenecen, la mayoría –especialmente las sandalias y la maleta grande– son fotos que hice dentro de una tienda. Ningún sacerdote puede permitirse comprarlas. Y no hay necesidad".

"Ahora veo que esas fotos son estúpidas, infantiles, incluso pecaminosas. En aquellos días (…) intentaba ser una persona abierta", agregó.

Según el sacerdote, sus 'zapatos de Gucci' son en realidad unos zapatos simples con unas hebillas que cosió él mismo para hacerlos parecer más elegantes.