Cumpleañera pidió torta con el rostro de Mariah Carey y le llegó uno con el de Marie Curie

Una mujer pasó un cómico momento en su cumpleaños luego de darse cuenta que la torta que pidió, que debía ser decorado con el rostro de Mariah Carey, su cantante favorita, tenía la cara de la reconocida científica Marie Curie.

A través de Twitter, una familiar de la mujer escribió: "Mi prima en Inglaterra le dijo a sus colegas que quería un pastel de cumpleaños de Mariah Carey. Ellos lo entendieron mal, y este es el pastel que le regalaron en su lugar. Es una Marie Curie muy festiva".

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD