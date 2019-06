Cuenta regresiva para el eclipse: Las canciones para esperar el 2 de julio

El próximo 2 de julio seremos testigos del anunciado eclipse solar. Mientras la ciencia y el turismo se preparan para esperar a cientos de personas que llegarán en masa a la Región de Coquimbo, en Ciudadano ADN nos lanzamos con las mejores canciones para esperar el eclipse.

Y para encabezar este listado no podíamos elegir otra que "Total eclipse of the heart", la inolvidable power ballad de Bonnie Tyler. Un clásico absoluto de los 80 y una de las canciones más representativas de la época, apoyada por un videoclip protagonizado por una escarmenada Tyler y su vestido blanco, con ciertas escenas de erotismo juvenil.

Casi un año después, irrumpió en los rankings en 1984 la cantante cubana avecindada en Perú Lissette Álvarez con su infaltable versión latina, "Eclipse total del amor", pese a que la adaptación al español modificó ciertas partes de la letra. En el año 2006, la mexicana Yuridia junto al actor argentino Patricio Borghetti lanzaron una segunda versión en nuestro idioma.

También existe una versión en francés por Bonnie Tyler y Kareen Antonn, aunque el título, traducible como "Si mañana tú vuelves" omite toda referencia al eclipse.

Siguiendo en Europa, "Eclissi del cuore" es una versión italiana grabada en 2010 por la cantante L'Aura acompañada por Nek, el mismo del recordado hit noventero "Laura no está". En portugués, en tanto, está "Total eclipse do amor" de Wilson y Soraia. Y en alemán, Michael Kunze se inscribió con "Totale Finsternis".

Y también está la que registraron los irlandeses Westlife, popular boy band de fines de los 90, para un disco de covers y una noventera versión al estilo high energy que grabó la inglesa Nicki French. Y la exitosa adaptación para Glee, que hizo de la canción uno de sus grandes himnos.

Para terminar esta revisión de versiones, Chile no puede estar ausente, con su versión de Gloria Simonetti editada el año 2010.