Cuenta de Twitter mostró a las criminales más atractivas

Una cuenta de Twitter que reúne las fotos policiales de las criminales más atractivas del mundo ha llamado la atención de miles de usuarios en apenas unas semanas.

"Espero que mi amorcito pague la fianza", reza la descripción del perfil.

En cada tuit aparecen publicadas fotografías de jóvenes arrestadas por diferentes motivos.

Manejo bajo los efectos del alcohol, negligencia al volante, posesión y venta de sustancias prohibidas, intoxicación pública, desacato, hurto e invasión de propiedad privada son algunos de los motivos.

Otras féminas fueron detenidas por posesión y contrabando de armas de fuego, violencia doméstica, agresión física, alteración del orden público y hasta asalto a mano armada.



Muchos tuiteros halagan la belleza de estas infractoras de la ley. Incluso, algunos opinan que merecerían formar parte del elenco de la serie de televisión "Orange Is the New Black", que retrata la vida en una prisión de mujeres.

El perfil @mugshawtys ya tiene más de 29.000 seguidores.