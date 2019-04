Lana del Rey es todo un referente de la cultura pop actual, y como sucede con cada ícono, miles de personas de todo el mundo se inspiran en ellos.

Sin embargo, esta vez no se trata de un humano quien está imitando a la intérprete de "High by the Beach", sino que se trata de un pequeño y tierno hamster.

A través de Twitter, un usuario comparte fotografías comparativas entre Lana del Rey y el roedor, quien realiza las mismas acciones que la cantante estadounidense.

Lana Del Rey as hamsters: a thread pic.twitter.com/F7IubYJyuZ — Win Edwards 🍒 (@WinEdwards) 8 de abril de 2019

Let me add on pic.twitter.com/IIbYa3YfxU — Erick Hernandez (@YourGuyErick) 9 de abril de 2019