Cuarta temporada de 'My Hero Academia' ya tiene fecha de estreno

La cuarta temporada del animé Boku No Hero Academia ya tiene fecha de inicio, y será nada más ni nada menos que en octubre de 2019.

Junto con el anuncio de la nueva entrega también se reveló la primera imagen promocional de la serie en la que se observa a Midoriya en compañía de Mirio Togata, ambos con sus respectivos trajes de héroes.

Recordemos que Boku no Hero Academia o My Hero Academia cuenta la histpria de Izuku Midoriya, quien es un joven sin habilidades especiales en un mundo en el que más de la mitad de la población mundial posee al menos una.

Sin embargo, conoce a su héroe de infancia, el poderoso "All-Might", quien lo elige como sucesor como el símbolo de la paz y le hereda su habilidad especial, el "All for One".