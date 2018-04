¿Cuáles son los beneficios que reciben los famosos por hacer publicidad en redes sociales?

Es común ver en redes sociales cómo los famosos del espectáculo nacional le hacen publicidad a cientos de productos, el cual permite ahorrar y ganar dinero.

Eso sí, depende del producto que les ofrecen a los personajes, ya que gran parte coincide en que no mostraran algo que no los representa o que no les acomode, porque sería mentirle a sus seguidores.

Los principales canjes se dan con elementos para el cuidado facial, ropa, marcas de bebidas o líquidos en general, accesorios, maquillaje, productos de limpieza, zapatos y perfumes.

También creen que esto puede ser contraproducente, dado que muchas veces los perfiles de Instagram se vuelven un espacio publicitario.

Según el programa "Intrusos", la gente que genera tendencias en redes sociales puede llegar a generar sobre $500 mil.