Crítico de cine chileno: "Una Mujer Fantástica está cimentando su excelente trayectoria"

Tras haber ganado el Goya como mejor película latinoamericana, Una Mujer Fantástica continuó su excepcional pasar.

Joel Poblete, crítico de cine nacional, se sacó el sombrero con la película. "Está cimentando su excelente trayectoria desde que se estrenó hace un año, antes había ganado el Oso de Plata en Berlín. El Goya es es Oscar del cine español", sentenció en La Prueba de ADN.

En esa misma línea, el periodista apuntó que "es cuarta vez que una película chilena gana el Goya, el país sudamericano más vencedor sigue siendo Argentina. La Frontera, el primer film nacional que lo ganó, marcó una generación y fue muy emocionante porque el país estaba recién volviendo a la democracia".

Sobre el rol que ha tenido la historia en el mundo artístico, el programador de Sanfic comentó que "apareció en un momento donde el rol de la mujer en Hollywood está cada vez más patente, sobre todo con las constantes acusaciones de abuso sexual. El reconocimiento de género también se está reconociendo mucho en Estados Unidos, están aceptando a las personas transgénero".

Además, Poblete le dedicó unas palabras al director Sebastián Lelio. "Me alegra mucho el éxito que está teniendo, es genial como va dando sus pasos y que sigue siendo el mismo de siempre. No tiene nada de egos, es humilde, cercano y no se cree el cuento".