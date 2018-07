Critican elección de Scarlett Johansson para interpretar a hombre transexual

Scarlett Johansson está en el centro de la polémica, luego que se anunciara que interpretará a Dante "Tex" Gill, un hombre transgénero, en la película “Rub & Tug”.

Los cuestionamientos apuntan a la elección de una mujer cisgénero para actuar de un hombre transexual.

La actriz transexual Trace Lysette, de la serie Transparent, ocupó su cuenta de Twitter para hacer los descargos. "Entonces, ¿ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros no podemos interpretarlos a todos? Hollywood está muy jodido. No estaría molesta si tuviera las mismas posibilidades que Jennifer Lawrence y Scarlett para roles cis, pero sabemos que ese no es el caso”, escribió.

"Y no sólo nos interpretan y roban nuestras historias y nuestras oportunidades, sino que se dan palmadas en la espalda con trofeos y galardones por imitar lo que hemos vivido”, agregó.

Trace Lysette

Jamie Clayton, de la serie Sens8, también cuestionó el casting de Johansson. "Los actores que son trans nunca llegan a audiciones para otra cosa que no sean papeles de personajes trans. Ese es el verdadero problema", redactó en Twitter.

Jamie Clayton Jamie Clayton

La protagonista de Match Point, a través de su representante, sumó controversia a la polémica con la respuesta a sus detractores. "Díganles que pueden ser dirigidos a Jeffrey Tambor, Jared Leto y los representantes de Felicity Huffman para que comenten", dijo en relación a actores y actrices que han sido premiados en el cine y la televisión por roles transexuales.