Critican a Cathy Barriga por usar su imagen en nueva iniciativa municipal

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga ha estado en la polémica durante las últimas semanas por el excesivo uso de su imagen en dicha comuna.

Prueba de ello son los comentarios negativos que ha recibido porl a beca estudiantil que lleva su nombre, aparecer en el mural histórico del Liceo Nacional y la presencia de fotografías suyas en una veterinaria municipal.

Ahora Barriga sumó un nuevo episodio, ya que este martes comenzó a circular una fotografía donde aparece ella haciendo propaganda para la Granja Alimentaria de Maipú. Pese a ser una muy buena iniciativa para la comuna, la atención se centró en Cathy.

A través de Twitter, decenas de usuarios criticaron a la exchica Mekano por "no tener vergüenza" y por su "compulsiva necesidad de figurar", mientras que otros creen que lo de la alcaldesa ya es una enfermedad, el "Síndrome Cathy Barriga", como lo llamó un usuario.

Me cae bien @cathybarriga pero... ¿no será mucho lucho? 🙄🙄 pic.twitter.com/a9jsQwYeio

@cathy_barriga no tiene vergüenza, cada vez q se le critica por el uso indiscriminado de su imagen sale con algo nuevo! Es de no creer! Porque claro es una narcisista compulsiva que NO ENTIENDE absolutamente nada https://t.co/fDCfRw7Ydr