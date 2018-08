Crítica de Gnecco a programa de Salosny causó la furia de editor de TVN

Una dura crítica por medio de su Instagram realizó Luis Gnecco al programa "No culpes a la noche" de TVN que conduce Katherine Salosny, la cual terminó generando una dura respuesta.

"Alguna vez audicioné para conducir este late, lo que me hizo mucha ilusión. Los productores me hablaban que iba a ser lo más parecido a aquellos lateshows gringos de conversación interesante y desfachatada. Bueno… Después de ver esto, supongo que hay que estar agradecido de no haber sido seleccionado", escribió el actor en la red social.

Justo en aquel capítulo del programa, se desmenuzaron los hechos faranduleros de la semana, con panelistas como Chiqui Aguayo, Hugo Valencia, Pancha Merino y Titi Aguayo.

La respuesta a la publicación no se hizo esperar por parte de Marcelo Saavedra, editor periodístico del espacio nocturno. "Señor Gnecco, se ha preguntado por qué no quedó? Hubo un focus. Y que no te hayan elegido fue la mejor decisión porque, aunque seas un buen actor, hubiera sido un desagrado trabajar contigo. Por comentarios de muchas personas que han trabajado contigo y por esa superioridad moral y ninguneo permanente a los que no piensan como tú. Gracias a TVN y a la productora por no elegirte".