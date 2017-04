Cristián Warnken a Ricardo Lagos: "Ya no fue necesario apuntar el dedo. Sólo bastó su mirada"

A través de una sentida columna publicada en el diario El Mercurio, el escritor Cristián Warnken valoró el retiro de Ricardo Lagos de la carrera presidencial.

A través de sus recuerdos de infancia, marcados por la dictadura militar, recordó su icónica interpelación a Pinochet. "De pronto aparece usted, una noche, en televisión apuntándolo con un dedo, despertándonos a todos de un largo letargo y de la resignación", escribió.

"Nos decíamos "de izquierda". Pero ¿qué queda en pie de esa izquierda que nos daba identidad y pertenencia? Muy poco o nada", dice Warnken, cuestionándose la legitimidad de los principales representantes de ese sector.

En ese sentido, explica que cuando escuchó el discurso de retiro "ya no era el Lagos impetuoso que había abierto con un gesto el fin de la dictadura, sino un Lagos más sereno, más sobrio que cerraba la transición con una renuncia".

"Qué impecabilidad y qué sobriedad: solo 6 minutos para decir lo necesario. ¡Qué soledad la suya! Sentí que en algún punto su soledad se tocaba con la de nosotros, los ciudadanos huérfanos. No pude dejar de recordar la soledad de Allende en un palacio en llamas. Pero ahora no era un incendio, sino un derrumbe: el de la política", agrega el escritor, confesándose emocionado de la escena, la que calificó como "una clase magistral de grandeza a toda esa legión de políticos menores, sus "compañeros", que lo humillaron innecesariamente en una votación cobarde y secreta".

Warnken finaliza reflexionando sobre la multiplicidad de discursos y falta de coraje y dignidad. "Y eso fue lo que usted nos regaló ese lunes de otoño. Sí, tal vez viene un largo invierno, pero la primavera comienza cuando un líder suelta y dice -como usted dijo-: "amigos, la vida continúa". Ya no fue necesario apuntar el dedo: solo bastó su mirada, por la que me sentí interpelado. No sé a qué, pero a algo nuevo, que todavía no comienza. Cuando se abran de verdad las grandes alamedas".