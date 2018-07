Cristián Sánchez y su relación con la depresión: "Estuve 10 meses llorando todos los días"

Luego de los dichos de Andrés Caniulef y la depresión que lo sacó de pantalla, Cristián Sánchez también confesó el haber vivido un difícil momento en lo emocional.



Fue en el matinal Muy Buenos Días que el periodista comentó que gracias al apoyo de Diana Bolocco, logró dar el paso para tomar un tratamiento.



"Comencé a sentir que no podía respirar. Era un peso enorme. Era sentir el pecho apretado", afirmó Sánchez, indicando que en lo personal "siempre he sentido que tengo la misión de mantener entretenido a mi círculo. Era el divertido, el apañador. Quizás por eso, no me revisé y se gatilló en la depresión más tarde, porque uno comienza a guardar todo debajo de la alfombra. Yo tenía la sensación de culpa, me preguntaba por qué yo podría estar deprimido".



El animador también profundizó que tras su separación ya había vivido una época complicada, ya que "pasé un periodo oscurísimo, mal. Allí estuve nueve, diez meses llorando todos los días. Yo estaba trabajando en la empresa que tengo con mi papá (una revista de comunicaciones). La verdad es que mi rendimiento era bajísimo, porque no podía dar lo más básico. Estaba dando lo mejor que podía, y lo mejor que podía era nada".