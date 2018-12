Cristián Sánchez reveló sin querer el canal al que se irá Diana Bolocco

Varios rumores han comenzado a circular sobre el destino televisivo de Diana Bolocco, ya que todo indica que renunció a la que fue su casa televisiva por varios años, Canal 13.

Hasta ahora, la periodista no ha revelado si la información es real, pero fue su propio marido, Cristián Sánchez, que confesó sin querer lo que pasará con la animadora a partir del próximo año.

Fue en el Muy Buenos Días cuando a Sánchez "se le salió sin querer" la noticia, justo cuando él y sus compañeros de panel se encontraban hablando de la acusación contra el "Mago" Valdivia y Daniela Aránguiz por agredir a una garzona producto de los celos de la ex Mekano.

Contexto en el que el conductor del espacio de TVN se le salió el canal donde trabajará el próximo año Bolocco: "A Diana le encanta Pérez-Bannen y no entiendo por qué, menos mal que se fue a Mega, de verdad… revelé una información y nadie sabía", dijo haciendo referencia a los celos.

Posteriormente, en el matinal mostraron una entrevista en exclusiva con Bolocco, quien no confirmó ni desmintió nada: "No te puedo decir nada. Nada, nada. Yo estoy trabajando hasta el 31 de diciembre, al menos, en Canal 13. No sabemos qué va a pasar. Hay muchos sentimientos encontrados. No puedo hablar. Espero que me entiendan. Cuando pueda, lo voy a decir. Hoy estoy en Canal 13, feliz", sostuvo.