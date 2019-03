Cristián Sánchez reveló aterrador caso de acoso que sufrió por parte de un hombre

Cristián Sánchez reveló en el matinal Muy buenos días de TVN, que sufrió un grave caso de acoso por una persona de su mismo sexo, al punto de que cambió su número de teléfono y domicilio.

"Yo te diría que viví este acoso hace unos dos o tres años. Fue bien largo. Era un tipo que principalmente me llamaba. Al principio yo te diría que era los fines de semana durante la madrugada, a las tres, cuatro de la mañana", comenzó relatando.

En un principio aseguró que quiso ser amable, pero el hostigamiento fue peor, ya que el acosador cambiaba de teléfono y lo llamaba en estado de ebriedad.

"Me declaraba su amor todas noches. Me escribía y me llamaba, y me empezaba a hablar de todo lo que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí, cosas así. Pero se fue repitiendo y al final era casi todos los días", agregó el esposo de Diana Bolocco.

Pero el asunto comenzó a tomar otro nivel. El animador estaba comprando en una tienda, y recibió otra llamada. "Respondí y me dice '¿cuál te vas a comprar?'", confesó Sánchez.

"Ahí empecé a mirar a todos lados, decir 'lo voy a ver después de tres años, le voy a ver la cara a este HDP'. Y empiezo a mirar y mirar. Obviamente en el mall había ene gente. Un mes después me hizo la misma. Yo entrando a mi departamento, yo era soltero, no me acuerdo qué me dijo, pero me habló de mi ropa. 'Así que entrando a tu departamento con un jeans y chaqueta azul'", aseguró el conductor de televisión.

Ya aterrado por lo que estaba pasando, el comunicador decidió cambiar su teléfono y acelerar el cambio de departamento que ya tenía entre sus planes.