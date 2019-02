Cristián Sánchez lloró al conocer caso de abuelos que hicieron pacto de muerte

Cristián Sánchez se quebró y lloró en silencio durante la transmisión del capítulo de este martes de Muy Buenos Días, tras referirse a la triste muerte de dos adultos mayores en la comuna de El Bosque, de 94 y 86 años.

En el matinal hablaron de la complicada situación, donde familiares de los abuelitos contaron que nunca mostraron signos de violencia intrafamiliar, asegurando que lo ocurrido fue un pacto de muerte.

Además, cercanos a la pareja se refirieron a una supuesta carta que dejaron en la que explican las razones de por qué se quitaron la vida y también acreditar la inscripción del arma utilizada para ello.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el matrimonio no quería ser una carga para el resto de la familia dada a la avanzada edad de ambos.

Mientras uno de los panelistas leía la carta, el animador comenzó a llorar con las manos tapando su rostro, mientras Gino Costa expresaba: "No sé a ustedes, pero una historia como esta me parte el corazón. Chile no está hecho para viejos".