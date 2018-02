Cristián Sánchez llora en pantalla: "Me siento malagradecido"

Lo que comenzó como una coincidencia entre las predicciones del horóscopo chino y el animador Cristián Sánchez se transformó en un momento de catarsis.

Porque en conversación con la especialista Cristina Araya, el periodista reveló su complicado momento actual luego de algunas señales que había notado la mística tras verlo hace algunas semanas. "Me dije a mi misma 'este está caga'o'", indicó.

Declarando que Sánchez "tiene que dejar que salga su luz. Tiene que ocuparla", hizo que él se quebrara y se fundieran en un sentido abrazo.

"Me siento malagradecido", explicó el conductor de "Muy Buenos Días", afirmando que "lo tengo todo y no me siento en un momento feliz". "Tengo muchas opciones y no sé realmente qué es lo que quiero hacer", confesó en medio de lágrimas.

"Tú no quieres estar acá, tu quieres estar con tu familia", le respondió Araya, quien agregó que lo imaginaba "vestido de blanco, sanando gente con las manos y disfrutando a tu familia".