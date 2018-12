Cristián Sánchez contó cómo logró tener una buena relación con el exmarido de Diana Bolocco

Cristián Sánchez sorprendió el fin de semana recién pasado al publicar una fotografía en la que aparece acompañado por Gonzalo Cisternas, el exmarido de su mujer, Diana Bolocco.

En conversaciones con Las Últimas Noticias, el animador de TVN contó que "nosotros nos juntamos, nos invitamos a comer, salimos, somos amigos", agregando que hay un gran cariño entre ambos que "se ha ido incrementando con los años, pero nosotros desde un comienzo siempre tuvimos como objetivo y bien superior el bienestar de los niños".

Es más, Diana Bolocco confirmó lo dicho por su actual esposo, manifestando que "el acercamiento empezó hace mucho, hace como siete años por lo menos". "Fue paulatino porque, bueno, todas las cosas tienen su proceso. Pero cuando se conocieron realmente, cuando compartieron, al tiro se cayeron bien. Se tienen mucho cariño, se quieren mucho, tienen una bonitas relación", agregó.

Sánchez también se refirió sobre su amistad con Cisterna, padre de los dos hijos mayores de Diana, en Muy Buenos Días, donde María Luisa Godoy le preguntó: "¿Quién rompió el hielo?", a lo que el conductor del espacio respondió: "El hielo se rompió justamente con hartos hielos".

"Si tengo que ser honesto lo que rompió el hielo fue que un día Gonzalo se me acercó, me abrazó y me agradeció. Me dijo que veía a sus hijos contentos, que me querían, me dio las gracias por lo que yo les entregaba. Después de eso uno baja sus barreras y uno ama", concluyó Sánchez.