Cristián Sánchez compartió en redes sociales la importante lección que le dio a su hija

Cristián Sánchez es un usuario activo de las redes sociales, y es a través de Instagram que el conductor de TVN comparte tiernas postales junto a sus hijos Facundo y Gracia, quienes cuentan con su propio fans club.

Esta vez, el comunicador enamoró a sus seguidores al compartir una publicación con una importante lección que le entregó a su hija, ya que le explicó que "los colores no tienen género".

En el post, el animador de Muy Buenos Días contó que hace algún tiempo, le mostró un video a Gracia donde un niño argentino se refería a los colores de la ropa. En el registro, el pequeño dice que los colores no tienen género y que cada uno es libre de ocupar el color que le guste.

"'Los colores son colores': LOGRO DESBLOQUEADO!!! Hace algunos meses le mostré a la Gracia (3 años) el video adjunto… ayer, cuando me vio con calcetines rosados me preguntó: 'Papá por qué estás con calcetines PINK si tú eres hombre…??? Sólo la miré, se acordó y me dijo: 'Los colores son colores, pavota!!!'. Hasta se acordaba del 'pavota'!!!!", escribió Sánchez en la red social.

La publicación fue acompañada con una foto de los calcetines del animador, que efectivamente eran rosados.