Cristián Riquelme fue comparado con Aquaman y respondió que 'parece un gato con tiña' a su lado

El actor Cristián Riquelme compartió a través de Instagram un meme donde lo comparan con el protagonista de Aquaman.

A la izquierda de la imagen se puede ver a Jason Momoa, quien da vida al superhéroe, y a la derecha al chileno, bajo la frase "El que pides por Ali Express/El que te llega" que enmarca el meme.

El actor, por su parte, escribió: "@chonway me envió esta foto. No sé quién la hizo, pero me ha sacado una carcajada. Parezco gato con tiña al lado de @prideofgypsies".

Su comparación desató las risas entres sus seguidores, quienes reconocieron que Riquelme sí tiene un parecido a Momoa.