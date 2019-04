Cristián Riquelme anunció con divertida fotografía que será padre por segunda vez

Este martes, el actor Cristián Riquelme comunicó a través de Instagram que junto a su esposa, Claudia Quinzio, están esperando su segundo hijo.

La emocionante noticia provocó que sus amigos, familiares y seguidores lo felicitaran por la espera del segundo bebé que, según contó el actor, lo tiene muy emocionado.

A través de una divertida foto y relato, Cristián explicó con numeritos del 1 al 4 lo que está sucediendo actualmente en su vida familiar.

"Fin de semana en Las 7 tazas. A continuación detallo:

1-@dealaskaapatagonia, la mami, linda, valiente, haciendo el trekking con antibióticos, un poco de fiebre y un poco de peso extra. #respect for this woman.

2-Tirano se quedó dormido, bolas tristes lo carga", comenzó explicando.

"3-¡Se viene una integrante! He ahí el peso extra que debe llevar número 1. (no doy más de alegría, weonaaaa ¡aaah!).

4-Pese a todo lo anterior, sigue figurando como 'bolas tristes' el último lugar, el de los mandados, 'pañales', 'el termo con agua caliente', 'te toca a a ti'. Próximo a ser padre nuevamente y a no dormir más, pero lleno de amor. #dealaskaapatagonia #viajar #travel #vidaalairelibre", concluyó.