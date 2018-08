Cristián Leporati: "El gran fabricante de líderes en Chile es la televisión"

El publicista y profesor de la UDP, Cristián Leporati, fue el más reciente invitado a Déjame Pensarlo con Eduardo Fuentes, donde aseguró que "el gran fabricante de líderes en Chile es la televisión", además de la radio y YouTube.

"La plata es una cosa, y otra es ser más libre", reflexionó el académico acerca de cambiarse de trabajo: "La libertad tiene un riesgo, que es la angustia, la de no saber qué va a pasar mañana", explicó, "si el día de mañana me enfermo ¿quién me va a pagar la seguridad social?"

Respecto a su rol como publicista para el inicio del Transantiago, Leporati reconoció que "nunca se analizó el tema como un cambio cultural importante de la ciudad de Santiago" respecto a los transbordos. "Eso fue un error garrafal", y por eso "empezamos a sacar ingenieros y a poner antropólogos".

Sobre el papel de Iván Zamorano en esos días, Leporati explicó que el futbolista "era la persona que si pasaba algo, nos podía ayudar por su liderazgo a disminuir el impacto, el daño comunicacional. Ahora, ésta cuestión fue un tsunami, pasó por arriba de todos y de todas".