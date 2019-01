Cristián Campos sobre su rol en 'Pacto de Sangre': Es misógino, malo y turbio, y eso existe en Chile

El actor nacional Cristián Campos estuvo en el Ciudadano ADN donde conversó acerca de la relevancia que ha tenido Pacto de Sangre, teleserie nocturna donde interpreta al General, el padre de Trinidad Errázuriz.

Respecto a la producción de Canal 13, el intérprete aseguró que ayudó a la señal a salir de la crisis económica a la que se enfrentó hace algún tiempo, ya que, según el actor "pasaron cosas muy dolorosas al interior del área dramática, y desde las cenizas reestructuraron eso".

En esa línea, manifestó que Pacto de Sangre "nos ha dado tantas satisfacciones, y a mí me ha dado la satisfacción de hacer de un general que es muy turbio", agregando que "técnicamente los antagonistas son los que echan a andar la acción, son los que mueven los pianos".

Sobre cómo surgió esta producción tan grande y tan reconocida, Campos cree que desde un principio es así, pues "la idea es increíble y todo lo que vino después de la idea, es mejor", asegurando que el gran gancho de la nocturna es que "hay una situación que uno la ve como espectador y dice 'a mí me podría haber pasado o amigos', y eso no es tan lejano a lo que uno puede hacer o pasar".

"Se produce una identificación de la gente con los personajes, y de ahí para adelante te enganchas con una acción que es sorprendente", agregó.

Al ser consultado sobre su carrera y los diversos personajes a los que ha interpretado, Cristián Campos aseguró que quiere estar lo más lejos de Hernán Errázuriz, porque es demasiado malo y cruel, y con quien se identifica casi en un 100% es con "El Greco" de La Madrastra.

"Me identificaba harto con "El Greco" porque era muy cándido. Siempre tuve ese síndrome de Martín Rivas, de no encajar mucho acá en Santiago, en la cosa política, en los carretes, por lo que el Greco me calzaba harto", explicó el actor.

A pesar de encontrar malo al General, Campos asegura que "lo curioso es que es un viejo que existe, es un tipo humano que existe en Chile, ese bigotito existe. Misógino, machista y turbio, esos personajes existen acá, esa cultura también", aclarando que es muy fácil encontrarse con un tipo como Hernán Errázuriz por las calles de Chile.

Respecto a los Premios Caleuches, que se realizaron este martes y donde Pacto de Sangre obtuvo ocho nominaciones, el actor reveló que fue una gratitud muy grande, ya que con el equipo de la teleserie son una familia, entonces que uno estuviera nominado era un logro para todos.

Así quedó demostrado durante la ceremonia, ya que cada vez que uno de los actores subía a recibir un galardón, como fue el caso de Néstor Cantillana e Ignacia Baeza, agradecían a toda la producción, desde los maquilladores hasta los camarógrafos, gracias al vínculo que han formado desde que iniciaron las grabaciones.