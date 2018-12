'Crepúsculo' es elegida la peor película de la historia según un portal web

Crepúsculo, película de 2008 dirigida por Catherine Hardwicke, fue elegida por el portal Ranker como la peor de toda la historia del cine.

La historia de amor entre Bella, una adolescente humana, y Edward Cullen, un misterioso estudiante que resulta ser un vampiro, ya había sido criticada duramente cuando se estrenó, hace diez años.

Sin embargo, el filme dirigido por Catherine Hardwicke y basado en la novela de Stephanie Meyer arrasó en taquilla.

Tras el éxito, se hicieron otras cuatro partes. La última de ellas, Crepúsculo, Amanecer: Parte 2 (2012), obtuvo siete premios Razzie, considerados los anti-Oscar.

Crepúsculo no sólo encabeza el ranking de Ranker. La web RiffTrax también la eligió como el peor largometraje de la historia.

En la lista de Ranker también figuran las películas Una Relación Peligrosa (2003), Batman y Robin (1997), Glitter (2001), Campo de Batalla: La Tierra (2000), Catwoman (2004), From Justin to Kelly (2003), Unos Peques Geniales (2004), The Room (2003) y Justin Bieber: Never Say Never (2011).