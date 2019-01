Creador del manga de One Piece aseguró que si un fanático adivina el final, él lo cambiará

Eiichiro Oda sigue dando información sobre One Piece. Tras el especial televisivo en el que el mangaka mostró su casa, resolvió algunas dudas acerca de su querida y mundialmente conocida novela.

El creativo confirmó que el título tendrá más de 100 volúmenes, hasta ahora van 91, y también habló de lo que veremos en el final.

Durante la conversación, Oda comentó que ha pensado en la conclusión de One Piece desde que estaba en la universidad, y además dio respuesta a la pregunta de qué pasaría si un fanático adivinara cómo acaba la aventura de Luffy, a lo que contestó que su decisión sería cambiar el final.

Por otra parte, fue consultado sobre la verdadera trama de One Piece, si de verdad se trata de lazos familiares y no un objeto como tal. Frente a esto, Oda comentó que "no, odio esas cosas".

"Eso es como el final de El Mago de Oz, que la vi cuando era niño", agregó.

"Aventurarse tanto tiempo y que el recorrido en sí mismo sea el tesoro, realmente es insatisfactorio. Ese tipo de historias son imposibles", concluyó.