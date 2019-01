Creador de Mortal Kombat aprueba la llegada de Shaggy al videojuego

Shaggy Rogers, el conocido personaje de la serie Scooby-Doo, se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales de Estados Unidos.

Su fama comenzó cuando en la plataforma DeviantArtist se publicó un guion donde se enfrentaba a Madara Uchiha de Naruto y lo derrotó tras alcanzar la forma Ultra Instinct de Gokú.

De ahí en adelante, son incontables las teorías y homenajes sobre su poder oculto, a tal punto que una campaña en el portal Change.org pretende que Shaggy sea el nuevo personaje de Mortal Kombat 11.

En cuestión de horas, la campaña ha sumado 140 mil firmas e incluso el creador del videojuego, Ed Boon, aprobó su llegada a la franquicia.

