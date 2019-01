Creador de Los Soprano confirma que Tony Soprano aparecerá en película que servirá de precuela

David Chase, creador de Los Sorprano, confirmó que el personaje de Tony Soprano volverá en la película que servirá como precuela de la serie de HBO, “The Many Saints of Newark”.

"La cinta tratará sobre las tensiones entre los negros y los blancos en esa época (la década de los 70) y Tony será parte de eso, pero como niño", dijo Chase en entrevista con Deadline.

Además, explicó durante mucho tiempo fue contrario a hacer una película sobre los mafiosos que cambiaron la ficción televisiva a fines del siglo XX. "Todavía estoy preocupado, pero me interesé por Newark, de donde son mi papás, y donde ocurrieron las protestas. Yo vivía en los suburbios de Nueva Jersey cuando eso pasó y mi novia vivía en el centro de Newark. Me interesaba todo el asunto de los disturbios en Newark. Comencé a pensar en esos eventos y el crimen organizado, y me interesé en mezclar esos dos elementos", dijo.

La película se centrará en aquellos días de la mafia que el personaje interpretado por James Gandolfini glorificaba. "La mafia estaba muy pulida en ese momento, cómo se vestían y lo que hacían. Esas tradiciones fueron seguidas más libremente en la serie. Estos no eran tipos que vestían ropa deportiva, en aquel entonces", dijo.

Alan Taylor será el director, quien estuvo detrás de la cámara en nuevo episodios de la serie.