Creador de Game of Thrones: 'No creo que esta deba ser la temporada final'

A una semana del estreno de la octava temporada de Game of Thrones, el autor de la saga de novelas "Canción de hielo y fuego", George R.R. Martin, aseguró que no está muy convencido con el cierre de la historia.

En conversación con The Hollywood Reporter, el escritor de 70 años sotuvo que "no creo que esta deba ser la temporada final, pero aquí estamos. Se siente que acabamos de empezar la semana pasada, ¿ha sido un lapso más largo que eso?".

"Sé que es un final, pero no lo es tanto para mí. Todavía estoy dedicado en escribir los libros faltantes. Tenemos otras cinco secuelas en desarrollo. Creo que yo seguiré dando vueltas por Westeros luego de que todos los demás se hayan ido", aseguró.

Te puede interesar: George R.R. Martin sobre el final de Game of Thrones: "Hay discrepancias importantes"

El guionista estadounidense también profundizó en los nuevos proyectos sobre la saga y sostuvo que "tienen un gran director y un reparto increíble. Lo he estado siguiendo de cerca. Tengo los dedos cruzados".

"Es diferente. Definitivamente es muy diferente. Se establece miles de años en el pasado. Estás viendo una era completamente diferente de Westeros. No hay dragones, no hay trono de hierro, no hay Desembarco del Rey", reveló.

Según Martin, la nueva historia tampoco estará totalmente basada en The World of Ice and Fire y precisó que "es posible que encuentres una o dos oraciones en ese libro, pero ciertamente no encontrarás 12 páginas. Mucho de esto se basa en esa línea o dos, y Jane (Goldman) luego lo tomó y se le ocurrió algo".

Puedes seguir leyendo: HBO libera enigmático adelanto de Game of Thrones con Winterfell en ruinas