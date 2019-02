Creador de Cosquín Rock sobre la participación femenina: 'No hay suficientes mujeres con talento'

Cosquín Rock, el festival cordobés creado por José Palazzo, es uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, no ha estado excento de críticas, las que se producen principalmente por la poca participación femenina.

El año pasado, la versión cordobesa del festival tuvo a bandas como Ska-p, Ciro y Los Persas, Las Pelotas y Skay y Los Fakires, mientras que las mujeres sólo tuvieron apariciones esporádicas.

Producto de la poca presencia de mujeres, varias artistas argentinas se unieron para redactar un proyecto de ley que exige un 30% de participación femenina en los eventos musicales.

Sin embargo, José Palazzo se desentendió completamente de este pedido y pobló la parrilla musical de artistas masculinos. Es más, en conversación con Los Andes, el cabeza de Cosquín Rock aseguró que "no hay suficientes mujeres con talento. Si yo tuviera que poner el 30% tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo; esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera a otro tipo de talentos".

En esa línea, agregó que "lo único que considero es que la ley tiene que reforzar que la mujer tenga más posibilidades, porque el rock nuestro es muy joven todavía y desgraciadamente la mujer ha tenido un papel distinto. Hoy lo van ganando de a poco".

Luego de dar sus declaraciones, decenas de artistas femeninas y el público general mostraron su rupido contra Palazzo, señalando que el creador de Cosquín "sigue siendo el mismo forro de siempre".

No sabia que existia un cupo femenino minimo en festivales. Un 30% de los musicos deben ser mujeres



Critican a Jose Palazzo por no cumplirlo en el #CosquinRock y el se justificó diciendo que no hay suficiente cantidad de mujeres con talento... — Cadavercito (@Cadavercito) 13 de febrero de 2019

A ver si los artistas "aliados" del rock empiezan a decir que faltan artistas mujeres en #CosquinRock — Mica Pickartz (@Mica_Pickartz) 13 de febrero de 2019

Me parece que el #CosquinRock quedó viejisimo, y con los comentarios desafortunados de José Palazzo, la cantidad de bandas y artistas emergentes que no estuvieron, es algo que ya no quiero consumir más — Julián (@julianrobles_) 12 de febrero de 2019

Hay cada pedazo de salame en los cierres del #CosquinRock... Posta vas a decir que no convocas bandas de mujeres porque falta talento? Alguien se tendría que ir jubilando. Hagamos nuestro propio festival, con lucha organizada y mujerazas. pic.twitter.com/L3vbPKOo4n — 💜Sadness Mary💚 (@euge_psd) 12 de febrero de 2019