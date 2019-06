Creador de Chernobyl aclaró que no habrá una segunda temporada

El creador de Chernobyl, Craig Mazin, aseguró a través de redes sociales que no habrá una segunda temporada de la aplaudida miniserie transmitida por HBO, pese a la petición de los fanáticos.

"La respuesta definitiva a la pregunta de si habrá una segunda temporada de Chernobyl es no", escribió en Twitter. Esta aclaración llega luego de sus declaraciones a Decider, donde fue consultado sobre la posibilidad de continuar la historia de la explosión del reactor número cuatro de la central Vladimir Ilich Lenin, sucedida en 1986.

En dicha entrevista, Craig dijo que, de hacerse, sería sobre otro hecho: "Si fuera a HBO y dijera 'quiero hacer otra temporada de Chernobyl, solo que sería sobre otra terrible tragedia', ya sea de Bhophal (India) o Fukushima (Japón), imagino que al menos mostrarían un educado interés", sostuvo.

Tras esas declaraciones, le preguntaron cómo sería una segunda temporada de la serie, a lo que respondió que "el desastre no es lo que me atrajo a Chernobyl. Son los detalles de Chernobyl (...) Si continuara esto antológicamente, problablemente sería otra investigación de otro aspecto de la vida soviética, porque esa parte es algo que me fascina y me resulta emocionante volver a ver".

"Soy un hijo de los años 70 y 80, y en parte mi vida fue formada por la existencia de una nación que ya no existe. Quiero saber más sobre eso", finalizó.

All due respect to Decider, but the definitive answer to the headline's question "Will There Be A Season 2 of Chernobyl?" is "No." https://t.co/6johLHT0s5