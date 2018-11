Coté López sobre supuesta enemistad con Kel Calderón: No la conozco. Jamás la había visto en mi vida

Hace unas semanas que Coté López se sumó al grupo de embajadoras de la marca de cosméticos MAC, misma firma de belleza que Kel Calderón representa hace ya un tiempo, donde incluso estrenó un labial.

Sin embargo, se comenzó a rumorear que la hija de Raquel Argandoña no quiere mantener ningún tipo de relación con la modelo, al punto de evitar su presencia.

El jueves pasado fue el primer encuentro de ambas para la marca, donde la esposa del Mago Jiménez posó para los fotógrafos y dio diversas entrevistas, dejándose ver muy contenta con este nuevo trabajo.

Por su parte, Kel llegó media hora antes de que se finalice el evento, donde no saludó a Cote y no es dirigieron la mirada.

Consultada por La Cuarta, López señaló que no tiene ningún problema con la abogada, asegurando que no la conoce y que "jamás la había visto en mi vida".

"Unas se van, unas vuelven a la marca… La marca es gigante, tenemos espacio para todos. MAC es abierto y súper inclusivo. Me alegro de que todas las mujeres tengamos más espacio para desarrollarnos", manifestó al medio.

En esa línea, María José comentó que no tiene mayor relevancia para ella este supuesto desprecio por parte de Calderón, aclarando que "las dos somos mujeres grandes, por lo mismo creo que hay madurez, ¿no?".

Pero, los cercanos a la diseñadora detallaron que "ella (Coté) se da cuenta de que Kel le hace la ley del hielo, que cada vez que se la topa, ella actúa como si no estuviera. No sabe por qué lo hace, pues jamás han tenido un problema, porque ni se conocen. Coté desde que se casó con Luis se fue a vivir al extranjero, entonces no entiende nada", comentaron.