Coté López llegó a La Cisterna para alentar a Luis Jiménez en su debut con Palestino

Palestino no pudo ante San Luis en la fecha 21 del Torneo Nacional y cayó derrotado por la cuenta mínima en La Cisterna, un encuentro marcado por el debut de Luis Jiménez.



El volante, de 34 años, ingresó en el complemento y sumó sus primeros 45' tras estar alrededor de cinco meses sin jugar un partido oficial.



El ex Inter de Milan no estuvo solo en su regreso al balompié nacional, ya que su esposa María José López estuvo desde las tribunas alentándolo con la polera de Palestino.





María José López / Agencia Uno.





