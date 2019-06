Coté López dedicó tiernas palabras a sus trillizas que cumplen nueve años

Coté López compartió a través de su cuenta de Instagram una tierna publicación de sus trillizas, quienes este 15 de junio cumplen nueve años de vida.

En el posteo, la futura psicologa escribió: "Mi fuente de felicidad, mis ángeles en la tierra, Mis princesas en el mundo real, mis sonrisas sanadoras, el amor en 3 cuerpitos, las amores de mamá, Mis todo! Cumplen hoy 9 añitos, las amo more than everything in this whole world #raffa #rebe # isi".

Como era de esperar, los fanáticos de Coté, Mago Jiménez, Rebecca, Isidora, Raffaela y Jesús comenzaron a felicitar a las pequeñas, enviándoleo buenos deseos.