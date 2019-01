Coté López confesó que planea regresar al extranjero

Coté López confesó en Mucho Gusto que en algún momento abandonará Chile junto a su familia para irse a vivir nuevamente al extranjero.

La modelo regresó a nuestro país en agosto del año pasado, cuando el Mago Jiménez firmó con Palestino, dejando de lado los doce años en los que vivió en Italia y Dubai, reconociendo que su nuevo estilo de vida "se me está haciendo súper difícil, es algo agotador", dijo.

También explicó que el cuidado y crianza de sus hijos la tiene sobrepasada, ya que ahora se está haciendo cargo ella sola de los cuatro niños: "la carga se me vino muy grande con los niños, allá tenía más independencia. Acá salía y todos me miraban. Hay cosas que sí me gustan, que me entretienen. Me gusta la tele, pero me da vergüenza", comentó.

"Cuando llegué estaba de muerte. Me preguntaban si estaba feliz y yo practicaba la sonrisa. Al comienzo no me acostumbraba. Extraño mi privacidad", agregó la estudiante de derecho.

En esa línea, Coté López fue muy categórica en decir que "yo creo que nos vamos a ir".