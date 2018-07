Coté López anuncia su adiós de Instagram: "Considero necesaria una desintoxicación"

Una noticia que no alegró a sus seguidores fue la que dio María José López a través de Instagram, ya que anunció su adiós en Instagram.



En la red social, la pareja de Luis Jiménez comentó que es una despedida transitoria, puesto que "en mi vida no me gusta ser dependiente de nada y menos tener vicios" y que justamente en aquello se ha transformado la plataforma y el celular.



Coté López profundizó en que "considero necesaria una desintoxicación" y que "me autodiagnostiqué y ahora me autoterapiaré (SIC)".



Por último, la otrora modelo hizo un llamado a "dejar de pelear y sean felices. Hay más para ser felices que para estar triste".