Corey Taylor se 'voló' un testículo al practicar sus notas agudas

El líder de Slipknot, Corey Taylor, aseguró haber sufrido una dolorosa e inesperada lesión a menos de un mes después de operarse ambas rodillas.

El cantante comunicó vía Twitter que su testículo explotó mientras practicaba sus voces para la próxima gira europea de su banda, que comienza la próxima semana en el Rockfest en Hyvinkaa, Finlandia.

"Trabajando en mis notas altas estilo Dokken del ’87 esta mañana. Me explotó el testículo izquierdo. Cuidado con el regreso, niños", escribió en Twitter.

Además, Taylor agregó los hashtags #kissofdeath y #pissinblood, burlándose del accidente que sufrió en sus genitales.

Working on my ‘87 Dokken high notes this morning. Fucked around and blew out the left testicle. Careful on re-entry, kids. #kissofdeath #pissinblood