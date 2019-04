Corea del Sur no le da la bienvenida a Google y WhatsApp

Es uno de los países asiáticos más occidentalizados. Corea del Sur está abierto al consumismo, al culto a la cosmética y a la devoción tecnológica. Claro que este amor por la tecnología que tienen sus habitantes no le alcanza a dos populares aplicaciones que son dominantes en buena parte del mundo: Google y WhatsApp.

Un punto central de este fenómeno es el valor que le dan los coreanos a las creaciones locales. Naver es uno de estos nombres propios. Es el "Google coreano" y su buscador preferido. Tres de cada cuatro búsquedas las hacen en esa plataforma. Sus usuarios valoran que además de buscador es un portal para múltiples servicios.

"Tiene una sección de preguntas y respuestas (conocido como Knowledge iN) con expertos y usuarios desde lo más cotidiano hasta lo más profesional cuya calidad es francamente buena. Naver me encanta para encontrar cualquier información que necesites", explica la usuaria May Kim al diario El País.

En la mensajería el que manda es KakaoTalk, una empresa fundada en 2010 por un exdirectivo de Naver. Su impacto se mede con facilidad. Corea del Sur cuenta con cerca de 52 millones de habitantes y esta aplicación suma cerca de 60 millones de usuarios. "Siento que cuenta con un mejor diseño y mejores funciones", recalca Kim.