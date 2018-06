Cony Díaz: "La depresión postparto debe ser tratada. Es una enfermedad no un capricho"

Lucía López recibió en un nuevo Agenda de Género a Carmen Román, abogada con 18 años de experiencia en el mundo del retail y actual gerente de asuntos legales y corporativos de Walmart Chile, quien aseguró en la sección Mujer & Negocios que "las mujeres tienen características que hacen que los trabajos sean mas entretenidos y que tengamos muchos mejores resultados".

Román es la presidenta del Comité del Programa de Diversidad e Inclusión, iniciativa de la empresa que facilita la diversidad en los equipos de trabajo y busca fomentar un ambiente laboral inclusivo.

Además, conversamos acerca de los mejores datos para el ecosistema emprendedor con Josefa Villaroel y sus #JosefaTips.

En Mujer STEM conversamos con la científica Andrea Paula Lima, investigadora de la Iniciativa Milenio que trabaja con un aminoácido antioxidante con el que ha revertido los efectos de deterioro cognitivo, principal efecto de la enfermedad de Alzheimer.

La doctora explica que para detectar quienes sufren la enfermedad "el neurólogo tiene varios cuestionarios para determinar si tienes deterioro cognitivo y en que grado. El 90% de los casos no es genético", comentó la experta. "La depresión favorece el Alzhaimer, el colesterol también, pero el hipocampo que se asocia a la formación de la memoria. Después de los 40 años se va achicando, perdiendo capacidad".

"Bailar en pareja ayuda a prevenir por la empatía y estar feliz combate la depresión, lo que ayuda a prevenir el Alzheimer", Andrea Paula Lima, doctora de @CienciaMilenio #MujerSTEM en #agendadegenero pic.twitter.com/aAxJXnqiMi — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 9 de junio de 2018

La Lideresa de esta semana es la periodista Cony Díaz, colaboradora de la revista Paula y ganadora del concurso Cuentos Paula 2007, creadora de la revista digital Perfectamente imperfectas, un blog de maternidad con 4 años de vida que trata de las luces y sombras de ser madre.

"A las mujeres les cuesta mucho reinsertarse en el mundo laboral una vez que fueron mamás. Sus habilidades profesionales pasan a último lugar y les preguntan por sus hijos y qué pasa cuando se enferman", comentó Díaz.

Díaz también explicó que "la depresión post parto debe ser tratada, es una enfermedad no un capricho. La clave para no caer en depresión es tener un espacio por lo menos una vez a la semana, tener tu ventana porque o si no te puedes enfermar", ya que "la maternidad es esclavizante, querámoslo o no, porque tú tienes que estar ahí con tu niño, sobre todo cuando no tienes red de ayuda. Y te puedes equivocar, cansar, de repente quieres huir porque estás agobiada. Eso es normal y le pasa a todo el mundo".

Se le ocurrió crear este blog cuando fue mamá y comenzó a buscar información y solo encontró páginas de maternidad perfectas, "solo lo bonito y no su lado B”, Coty Díaz, periodista y creadora de @per_imperfectas Lideresa en #agendadegenero pic.twitter.com/fylTyMuQam — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) 9 de junio de 2018

Finalmente, la directora ejecutiva de Mujer Impacta, María Paz Tagle, conversó en Agenda de Género acerca de la agrupación que premia a mujeres anónimas que hacen aportes al país y que se la han jugado por su comunidad.

"Ya hemos premiado a 33 mujeres. El requisito para participar es ser mayor de 18 años. Nos llegan cerca de 90 buenas historias y premiamos 7 en distintas áreas sociales", explicó Tagle. "Hasta fines de junio estamos recibiendo historias y el premio se entrega a fines de agosto".