La trágica muerte de Yamcha en la batalla contra los saibaman fue inmortalizada por la empresa de figuras de colección, Funko Pop.

La figura inspirada en el guerrero de Dragon Ball será estrenada en la Comic Con de San Diego, que se desarrollará entre el 19 y el 22 de julio.

La empresa de juguetes también lanzarán la figura de Vegeta completamente dorada y una de Broly.

What do you think about our SDCC 2018 exclusives announcements so far? https://t.co/DBlC0F2c8Q #FunkoSDCC pic.twitter.com/3ncTwGopC6